Шевченко – Музетти: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 31 мая

Сегодня 31 мая 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч второго раунда турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Александр Шевченко (Россия) и Лоренцо Музетти (Италия).

Начало прямого эфира 31 мая ~ в 20:20 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Александр Шевченко – Лоренцо Музетти в прямом эфире и в записи!

Александр Шевченко - Лоренцо Музетти: трансляция

Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция

Ролан Гаррос 2023: прямой эфир