Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 5 июня

5 июня 2023 года, в Париже (Франция) продолжаться матчи 1/8 финала турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, начало матчей в 12:00 по московскому времени.

Расписание и примерное время начала матче 5 июня:

Женщины:
12:00 Бернарда Пера (США) — Онс Жабер (Тунис, 7)
12:00 Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14)
16:00 Анна Шмидлова (Словакия) — Кори Гауфф (США, 6)
16:00 Ига Швентек (Польша, 1) — Леся Цуренко (Украина)

 Мужчины:
 13:15. Хольгер Руне — Франсиско Серундоло
 13:15. Николас Харри — Каспер Рууд
 16:30. Томас Мартин Этчеверри — Йошихито Нишиока
 21:15. Григор Димитров — Александр Зверев

 

Ролан Гаррос 2023: 1/8 финала прямая трансляция

 

Ролан Гаррос 2023: 1/8 финала прямой эфир

 

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