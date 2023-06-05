Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 5 июня

5 июня 2023 года, в Париже (Франция) продолжаться матчи 1/8 финала турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, начало матчей в 12:00 по московскому времени.

Расписание и примерное время начала матче 5 июня:

Женщины:

12:00 Бернарда Пера (США) — Онс Жабер (Тунис, 7)

12:00 Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14)

16:00 Анна Шмидлова (Словакия) — Кори Гауфф (США, 6)

16:00 Ига Швентек (Польша, 1) — Леся Цуренко (Украина)

Мужчины:

13:15. Хольгер Руне — Франсиско Серундоло

13:15. Николас Харри — Каспер Рууд

16:30. Томас Мартин Этчеверри — Йошихито Нишиока

21:15. Григор Димитров — Александр Зверев

Ролан Гаррос 2023: 1/8 финала прямая трансляция

Ролан Гаррос 2023: 1/8 финала прямой эфир