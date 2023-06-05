Швентек – Цуренко: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 5 июня

/ Открытый чемпионат Франции по теннису 2023

Сегодня 5 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч четвертого раунда, 1/8 финала, - турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Леся Цуренко (Украина).

Начало прямого эфира 5 июня ~ в 20:45 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Ига Швентек – Леся Цуренко в прямом эфире и в записи!

 

 

Ига Швентек – Леся Цуренко: прямой эфир

 

 

Ролан Гаррос 2023: 1/8 финала прямая трансляция

 

Ролан Гаррос 2023: 1/8 финала прямой эфир

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

Медведев – Карацев: ATP Мадрид 2023: онлайн видео

2 мая в Мадриде (Испания), пройдет матч четвертого круга, 1/8 финала турнира ATP 1000 Мастерс / ATP Madrid 2023. В корте встречаются: 3-я ракетка мира - Даниил Медведев (Россия) и Аслан Карацев (Россия). Начало прямого эфира 2…
/ Открытый чемпионат Франции по теннису 2023

Андреева – Парри: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция

1 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч второго раунда турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Диан Парри (Франция). Начало…

Рыбакина – Калинина: Финал WTA Рим 2023: видео онлайн

20 мая в Риме (Италия) пройдет Финальный матч турнира WTA Мастерс 1000: Italian Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Италии по теннису. В корте встречаются: Елена Рыбакина (Казахстан) и Ангелина Калинина (Украина).…