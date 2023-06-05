Швентек – Цуренко: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 5 июня

Сегодня 5 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч четвертого раунда, 1/8 финала, - турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Леся Цуренко (Украина).

Начало прямого эфира 5 июня ~ в 20:45 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Ига Швентек – Леся Цуренко в прямом эфире и в записи!

Ига Швентек – Леся Цуренко: прямой эфир

Ролан Гаррос 2023: 1/8 финала прямая трансляция

Ролан Гаррос 2023: 1/8 финала прямой эфир