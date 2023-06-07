Швентек – Гауфф: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 7 июня

/ Открытый чемпионат Франции по теннису 2023

7 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч пятого раунда, 1/4 финала - турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Коко Гауфф (США).

Начало прямого эфира 7 июня ~ в 13:30 по московскому времени. Смотрите матч Ига Швентек – Коко Гауфф в прямом эфире и в записи!

 

7 июня пройдет 10 день Ролан Гаррос 2023, продолжатся матчи 1/4 финала,
в женском и мужском одиночном разряде, примерное время начала:

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14) – Онс Жабер (Тунис, 7) – 12:00 мск;
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Кори Гауфф (США, 6) – не ранее 13:30 мск;
Александр Зверев (Германия, 22) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)– не ранее 15:00 мск;
Хольгер Руне (Дания, 6) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) – не ранее 21:15 мск;

 

Ига Швентек – Коко Гауфф: прямой эфир

 

Ролан Гаррос 2023: 1/4 финала прямой эфир 1 (Rus)

 

Ролан Гаррос 2023: 1/4 финала прямой эфир 2 (Rus)

 

Комментарии ( 5 )
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Олег Свитов
3 часа назад

За кого болеть и поднимать тосты в матче: Пара, для меня российского болельщика – ужасная по сути болеть не за кого.
Изначально Яга, как объект – болеть за нее, - выглядела лучше, чем африканка Коко.
Для меня, самый важный фактор – это с кем легче будет играть Арине Соболенко, а легче на мой взгляд будет играть с Африканкой, проживающей на оккупированной территории Мексики, сейчас называющимися США. Поэтому из пары Яга – Африканка, я болею за Кори Гауфф. (может кто знает, где ее историческая Родина, например Камерун или Зимбабве?).
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1
Администратор
Admin
Олег Свитов
2 часа назад

Однозначно ответить, могу только по Швентек - она из бывшего Варшавского Княжества Российской Империи.
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1
Yuriy Bakalina
Олег Свитов
1 час назад

Родилась в Атланте (ЮГ СШП)
Болеем за представителей молодого, перспективного, независимого континента!!!
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Yuriy Bakalina
Администратор
1 час назад

Администратор
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Администратор
Admin
Yuriy Bakalina
9 минут назад

Yuriy Bakalina
, На победу Швентек коэффициент 1,09, победа Гауфф оценивается коэффициентом 8,40. Полагаю секрет вопросов и болезни за Коко в этом!? У нас на сайте болеть возможно в любом виде, включая тосты, или распитие спиртного разрешается!
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