Швентек – Гауфф: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 7 июня

7 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч пятого раунда, 1/4 финала - турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Коко Гауфф (США).

Начало прямого эфира 7 июня ~ в 13:30 по московскому времени. Смотрите матч Ига Швентек – Коко Гауфф в прямом эфире и в записи!

7 июня пройдет 10 день Ролан Гаррос 2023, продолжатся матчи 1/4 финала,

в женском и мужском одиночном разряде, примерное время начала:

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14) – Онс Жабер (Тунис, 7) – 12:00 мск;

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Кори Гауфф (США, 6) – не ранее 13:30 мск;

Александр Зверев (Германия, 22) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)– не ранее 15:00 мск;

Хольгер Руне (Дания, 6) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) – не ранее 21:15 мск;

Ига Швентек – Коко Гауфф: прямой эфир

Ролан Гаррос 2023: 1/4 финала прямой эфир 1 (Rus)

Ролан Гаррос 2023: 1/4 финала прямой эфир 2 (Rus)