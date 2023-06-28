Англия – Германия: Евро 2023 прямая трансляция

U21 England v Germany Euro 2023Сегодня 28 июня 2023 года в Батуми, Грузия, на стадионе Батуми Арена, в группе C, в рамках заключительного 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы 2023, пройдет матч: Сборная Англии играет против сборной Германии.

Начало прямого эфира 28 июня в 19:00 по московскому времени. Смотрите матч футбольный матч U21: Германия – Англия на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Англия – Германия: U21 трансляция RUS

 

Англия – Германия: U21 лучшие моменты

 

предлагаем вашему вниманию:

Сборная Мира - Англия: Обзор матча

 

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