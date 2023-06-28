Швейцария – Франция: Евро 2023 прямая трансляция

Сегодня 28 июня 2023 года на стадионе «Константин Радулеску» в Клуж-Напока, Румыния, в группе D, в рамках заключительного 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы 2023, пройдет матч: Сборная Швейцарии играет против сборной Франции.

Начало прямого эфира 28 июня в 21:45 по московскому времени. Смотрите матч футбольный матч U21: Франция – Швейцария на русском языке в прямом эфире и в записи!

Швейцария – Франция: U21 прямой эфир

Швейцария – Франция: U21 трансляция RUS

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию:

Норвегия - Франция: U21 Обзор матча