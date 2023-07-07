Джокович – Вавринка: Уимблдон 2023: прямая трансляция 7 июля

Сегодня 7 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 3-го раунда или 1/16 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Станислас Вавринка (Швейцария).

Начало прямого эфира 7 июля ~ в 22-05 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Уимблдон 2023: Новак Джокович – Станислас Вавринка в прямом эфире и в записи!

Новак Джокович – Станислас Вавринка: прямой эфир

Уимблдон 2023 прямая трансляция



