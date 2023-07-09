Джокович – Хуркач: Уимблдон 2023: прямая трансляция 9 июля

Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Сегодня 9 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 4-го раунда 1/8 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Хуберт Хуркач (Польша).

Начало прямого эфира 9 июля ~ в 19:00 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2023: Новак Джокович – Хуберт Хуркач в прямом эфире и в записи!

 

Новак Джокович – Хуберт Хуркач: прямой эфир

 

 Уимблдон 2023 прямой эфир


 

Янник Синнер – Даниэль Галан Риверос: прямой эфир ~ 16-30

 

Уимблдон 2023 прямая трансляция 9 июля

 

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