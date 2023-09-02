Алькарас – Эванс: US Open 2023: прямая трансляция 2 сентября

US Open 2023 смотреть онлайн tennis

2 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 3 раунда 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Карлос Алькарас (Испания) и Дэниэл Эванс (Великобритании).

Начало прямого эфира 2 сентября ~ в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023 Карлос Алькарас – Дэниэл Эванс, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Карлос Алькарас – Дэниэл Эванс: прямой эфир Rus

 

US Open 2023: прямой эфир

 

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

 

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