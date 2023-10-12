Коламбус – Филадельфия Флайерз: прямая трансляция 13 октября

В ночь с 12 на 13 октября 2023 года, в рамках турнира регулярный чемпионат НХЛ – Кубка Стэнли, в Коламбусе, США, на стадионе «Нейшнвайд-Арена» пройдет матч: местный Коламбус Блю Джекетс (США) принимает Филадельфия Флайерз (США).

Начало прямого эфира 13 октября в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч Коламбус Блю Джекетс – Филадельфия Флайерз на русском языке в прямом эфире и в записи!

Коламбус Блю Джекетс – Филадельфия: прямой эфир Rus

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