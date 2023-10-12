Баффало Сэйбрз – Нью-Йорк Рейнджерс: прямая трансляция 13 октября

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В ночь с 12 на 13 октября 2023 года, в рамках турнира регулярный чемпионат НХЛ – Кубка Стэнли, в Баффало, США, на стадионе «Кибэнк-центр» пройдет матч: местный Баффало Сэйбрз (США) принимает Нью-Йорк Рейнджерс (США). 

Начало прямого эфира 13 октября в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч Баффало Сэйбрз – Нью-Йорк Рейнджерс на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Баффало Сэйбрз – Нью-Йорк Рейнджерс: прямой эфир Rus

 

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