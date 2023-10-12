Сан-Хосе Шаркс – Вегас Голден Найтс: прямая трансляция 13 октября

В ночь с 12 на 13 октября 2023 года, в рамках турнира регулярный чемпионат НХЛ – Кубка Стэнли, в Сан-Хосе, США, на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» пройдет матч: местный Сан-Хосе Шаркс (США) принимает действующего обладателя кубка Стэнли – Вегас Голден Найтс (США).

Начало прямого эфира 13 октября в 05:30 по московскому времени. Смотрите матч Сан-Хосе Шаркс — Вегас Голден Найтс на русском языке в прямом эфире и в записи!

Сан-Хосе Шаркс — Вегас Голден Найтс: видео обзор матча

Сан-Хосе Шаркс — Вегас Голден Найтс: трансляция

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