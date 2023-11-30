Ванкувер Кэнакс – Вегас Голден Найтс: прямая трансляция 1 декабря

В ночь с 30 ноября на 1 декабря 2023 года, в рамках турнира регулярный чемпионат НХЛ – Кубка Стэнли, в Ванкувере, Канада, на стадионе «Роджерс-Арена» пройдет матч: местный Ванкувер Кэнакс (Канада) принимает действующего обладателя кубка Стэнли – Вегас Голден Найтс (США).

Начало прямого эфира 1 декабря в 06:00 по московскому времени. Смотрите матч Ванкувер Кэнакс — Вегас Голден Найтс на русском языке в прямом эфире и в записи!

начало трансляций 1 декабря, в 06:00 МСК.

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Ванкувер Кэнакс — Вегас Голден Найтс: прямой эфир Rus