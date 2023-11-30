Ванкувер Кэнакс – Вегас Голден Найтс: прямая трансляция 1 декабря

NHL Кубок Стэнли: смотреть онлайн

В ночь с 30 ноября на 1 декабря 2023 года, в рамках турнира регулярный чемпионат НХЛ – Кубка Стэнли, в Ванкувере, Канада, на стадионе «Роджерс-Арена» пройдет матч: местный Ванкувер Кэнакс (Канада) принимает действующего обладателя кубка Стэнли – Вегас Голден Найтс (США). 

Начало прямого эфира 1 декабря в 06:00 по московскому времени. Смотрите матч Ванкувер Кэнакс — Вегас Голден Найтс на русском языке в прямом эфире и в записи!

начало трансляций 1 декабря, в 06:00 МСК.

Анахайм Дакс – Вашингтон Кэпиталз: прямой эфир Rus

 

Ванкувер Кэнакс — Вегас Голден Найтс: прямой эфир Rus

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Спортивные каналы:

Опрос про КХЛ:

Кто самый лучший и полезный игрок КХЛ 2023?

Похожие материалы хоккей

НХЛ Кубок Стэнли: видео онлайн

Сан-Хосе Шаркс – Вегас Голден Найтс: видео онлайн

В ночь с 12 на 13 октября, в рамках турнира регулярный чемпионат НХЛ – Кубка Стэнли, в Сан-Хосе, США, на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» пройдет матч: местный Сан-Хосе Шаркс (США) принимает действующего обладателя кубка…
НХЛ Кубок Стэнли: смотреть онлайн

Коламбус – Филадельфия Флайерз: видео трансляция

В ночь с 12 на 13 октября, в рамках турнира регулярный чемпионат НХЛ – Кубка Стэнли, в Коламбусе, США, на стадионе «Нейшнвайд-Арена» пройдет матч: местный Коламбус Блю Джекетс (США) принимает Филадельфия Флайерз (США).…