Джокович – Фирнли: Уимблдон 2024: видео онлайн

4 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 2 раунда, 1/32 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Джейкоб Фирнли (Великобритания).

Начало прямого эфира 4 июля ~ в 15:30 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Джейкоб Фирнли – Новак Джокович в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

Новак Джокович – Джейкоб Фирнли: трансляция Rus