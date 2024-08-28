Соболенко – Бронцетти: US Open 2024: прямая трансляция

28 августа 2024 года, в Нью-Йорке, США, пройдет матч 2-го раунда женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Лючия Бронцетти (Италия).

Начало прямого эфира 28 августа ~ в 21:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Лючия Бронцетти – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

US Open 2024: прямой эфир Rus

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