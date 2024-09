Джокович – Джере: US Open 2024: прямая трансляция

29 августа 2024 года, в Нью-Йорке, США, пройдет матч 2-го круга мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн., из категории Большой шлем: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Ласло Джере (Сербия).

Начало прямого эфира 29 августа ~ в 03:15 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Ласло Джере – Новак Джокович, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Джокович - Дьере. Рууд - Монфис. Шелтон - Баутиста-Агут: прямой эфир

Расписание матчей на 28-29 августа:

US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. 2-й круг.

US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Пары. 1-й круг.

US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Микст. 1-й круг.

🏟 Arthur Ashe Stadium:

19:00 🇺🇸 Мэдисон Киз - 🇦🇺 Мая Джойнт

🎙*20:30 🇰🇿 Александр Шевченко - 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо

2:00 🇩🇪 Татьяна Мария - 🇺🇸 Коко Гауфф (НЕ РАНЕЕ)

*3:30 🇷🇸 Ласло Дьере - 🇷🇸 Новак Джокович

🏟 Louis Armstrong Stadium:

18:00 🇺🇸 Тейлор Таунсенд - 🇪🇸 Паула Бадоса

*19:30 🇫🇷 Александр Мюллер - 🇩🇪 Александр Зверев

*21:30 🇮🇹 Лючия Бронцетти - 🇧🇾 Арина Соболенко

2:00 🇧🇾 Виктория Азаренко - 🇫🇷 Клара Бюрель (НЕ РАНЕЕ)

*3:30 🇮🇹 Маттео Берреттини - 🇺🇸 Тейлор Фриц

🏟 Grandstand :

18:00 🇨🇿 Барбора Крейчикова - 🇷🇴 Елена Габриэла Рузе

🎙*19:30 🇨🇳 Чжэн Циньвэнь - 🇷🇺 Эрика Андреева

*21:00 🇺🇸 Бен Шелтон - 🇪🇸 Роберто Баутиста Агут

0:00 🇳🇴 Каспер Рууд - 🇫🇷 Гаэль Монфис (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Stadium 17:

🎙18:00 🇦🇺 Ринки Хиджиката - 🇧🇬 Григор Димитров

🎙*20:00 🇷🇺 Андрей Рублёв - 🇫🇷 Артур Риндеркнеш

*22:00 🇺🇸 Эмма Наварро - 🇳🇱 Аранча Рус

*23:30 🇺🇦 Элина Свитолина - 🇺🇦 Ангелина Калинина

🏟 Корт 5:

18:00 🇺🇸 Митчелл Крюгер - 🇨🇿 Иржи Легечка

*20:00 🇬🇧 Хэрриет Дарт - 🇺🇦 Марта Костюк

*21:30 🇷🇸 Миомир Кецманович - 🇮🇹 Лоренцо Музетти

🎙*23:30 🇺🇸 Пэйтон Стирнс - 🇷🇺 Дарья Касаткина

🏟 Корт 7:

18:00 🇦🇺 Айла Томлянович - 🇧🇪 Элизе Мертенс

*19:30 🇦🇷 Себастьян Баес - 🇳🇱 Таллон Грикспур

*21:30 🇫🇷 Уго Умбер - 🇦🇷 Франсиско Комесана

*23:30 🇮🇹 Флавио Коболли 🇨🇭 Доминик Штрикер - 🇰🇷 Сун Ву Квон 🇨🇦 Денис Шаповалов

🏟 Корт 11:

18:00 🇯🇵 Моюка Учижима - 🇩🇪 Юле Нимайер

*19:30 🇺🇸 Брэндон Накашима - 🇫🇷 Артур Казо

*21:30 🇦🇺 Алексей Попырин - 🇪🇸 Педро Мартинес Портеро

*23:30 🇺🇸 Даниэль Коллинз 🇫🇷 Каролин Гарсия - 🇺🇸 Анна Синклер Роджерс 🇺🇸 Алана Смит

🏟 Корт 12:

18:00 🇦🇷 Франсиско Серундоло - 🇦🇷 Томас Мартин Этчеверри

*20:00 🇷🇺 Екатерина Александрова - 🇺🇸 Ива Йович

*21:30 🇭🇷 Донна Векич - 🇧🇪 Грет Миннен

*23:00 🇺🇸 Эшлин Крюгер 🇺🇸 Слоан Стивенс - 🇨🇿 Мария Боузкова 🇪🇸 Сара Соррибес Тормо

🏟 Корт 10:

18:00 🇺🇸 Николь Мелихар-Мартинес 🇦🇺 Эллен Перес - 🇺🇸 Маккартни Кесслер 🇺🇸 Сабрина Сантамария

*19:30 🇺🇸 Маккензи Макдональд 🇺🇸 Алекс Микельсен - 🇬🇧 Джулиан Кэш 🇺🇸 Роберт Гэллоуэй

*21:00 🇫🇷 Диан Парри - 🇨🇳 Ван Яфань

*22:30 🇨🇴 Николас Баррьентос 🇹🇳 Скандер Мансури - 🇺🇸 Никита Филин 🇺🇸 Александр Разеги

🏟 Корт 13:

18:00 🇷🇴 Жаклин Кристиан 🇮🇹 Анжелика Морателли - 🇳🇴 Ульрикке Эйкери 🇪🇪 Ингрид Нил

*19:30 🇬🇧 Саманта Маррей Шаран 🇮🇹 Камилла Розателло - 🇺🇸 Робин Монтгомери 🇺🇸 Клерви Нгуну

*21:00 🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна - 🇨🇳 Цзюньчэн Шан

*23:00 🇪🇨 Гонсало Эскобар 🇰🇿 Александр Недовесов - 🇩🇪 Кевин Кравиц 🇩🇪 Тим Пюц

*0:30 🇺🇸 Тайра Катерина Грант 🇺🇸 Александр Ковачевич - 🇺🇸 Клерви Нгуну 🇺🇸 Лернер Тиен

🏟 Корт 4:

18:00 🇺🇸 Тристан Бойер 🇺🇸 Эмилио Нава - 🇲🇽 Сантьяго Гонсалес 🇫🇷 Эдуар Роже-Васслен

*19:30 🇫🇷 Артур Фис 🇫🇷 Джованни Мпетши Перрикар - 🇸🇻 Марсело Аревало 🇭🇷 Мате Павич

*21:00 🇭🇺 Тимея Бабош 🇺🇦 Надежда Киченок - 🇺🇸 София Кенин 🇺🇸 Бетани Маттек-Сандс

*22:30 🇵🇹 Нуно Боржеш 🇵🇹 Франсишку Кабраль - 🇧🇪 Зизу Бергс 🇭🇺 Фабиан Марожан

🏟 Корт 6:

18:00 🇺🇸 Райан Сеггерман 🇺🇸 Патрик Трхац - 🇮🇳 Юки Бхамбри 🇫🇷 Альбано Оливетти

*19:30 🇺🇸 Кэролайн Доулхайд 🇺🇸 Дезире Кравчик - 🇺🇸 Хейли Баптист 🇺🇸 Уитни Осигве

*21:00 🇹🇼 Хао-Чин Чань 🇷🇺 Вероника Кудерметова - 🇮🇹 Элизабетта Коччаретто 🇩🇰 Клара Таусон

*22:30 🇭🇷 Петра Мартич 🇺🇸 Шелби Роджерс - 🇦🇺 Айла Томлянович 🇧🇬 Виктория Томова

🏟 Корт 8:

18:00 🇦🇺 Оливия Гадеки 🇹🇼 Фан-сянь У - 🇨🇴 Мария Камила Осорио Серрано 🇺🇸 Алисия Паркс

*19:30 🇬🇧 Нил Скупски 🇳🇿 Майкл Винус - 🇨🇵 Уго Гастон 🇫🇷 Грегуар Жак

*21:00 🇺🇸 Маркос Гирон 🇳🇱 Ботик Ван де Зандсхульп - 🇦🇺 Макс Пёрселл 🇦🇺 Джордан Томпсон

*22:30 🇷🇺 Камилла Рахимова 🇧🇾 Александра Саснович - 🇦🇲 Элина Аванесян 🇵🇱 Катажина Питер

🏟 Корт 14:

18:00 🇦🇷 Гвидо Андреоцци 🇮🇳 Шрирамбалай Нараянасвами - 🇦🇺 Маркус Даниэлл 🇲🇽 Мигель Анхель Рейес-Варела

*19:30 🇬🇧 Кэти Бултер 🇷🇺 Анна Калинская - 🇨🇳 Синьюй Ван 🇨🇳 Сайсай Чжэн

*21:00 🇫🇷 Садио Думбия 🇫🇷 Мануэль Гинар - 🇫🇮 Харри Хелиоваара 🇬🇧 Генри Паттен

*22:30 🇫🇷 Адриан Маннарино 🇫🇷 Артур Риндеркнеш - 🇧🇷 Тьяго Монтейро 🇦🇷 Мариано Навоне

*0:00 🇹🇼 Се Шувэй 🇵🇱 Ян Зелински - 🇺🇸 Кэти Волынец 🇺🇸 Раджив Рам

🏟 Корт 15:

18:00 🇩🇪 Константин Францен 🇩🇪 Хендрик Йебенс - 🇺🇸 Остин Крайчек 🇳🇱 Жан-Жюльен Ройер

*19:30 🇪🇸 Кристина Букша 🇨🇳 Сюй Ифань - 🇷🇺 Мирра Андреева 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова

*21:00 🇺🇸 Джесси Эйни 🇺🇸 Джессика Фаилла - 🇺🇦 Людмила Киченок 🇱🇻 Алена Остапенко

*22:30 🇦🇷 Максимо Гонсалес 🇦🇷 Андрес Мольтени - 🇨🇱 Николас Джарри 🇨🇴 Кристиан Родригес

*0:00 🇨🇳 Чжан Шуай 🇸🇻 Марсело Аревало - 🇪🇸 Кристина Букша 🇧🇪 Йоран Флиген

🏟 Корт 16:

18:00 🇳🇱 Деми Схюрс 🇧🇷 Луиза Стефани - 🇯🇵 Сюко Аояма 🇯🇵 Эри Ходзуми

*19:30 🇭🇷 Иван Додиг 🇨🇿 Адам Павлашек - 🇺🇸 Кристиан Харрисон 🇺🇸 Василь Кирков

*21:00 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя 🇩🇪 Лаура Зигемунд - 🇫🇷 Варвара Грачева 🇬🇪 Оксана Калашникова

*22:30 🇧🇷 Луиза Стефани 🇧🇷 Рафаэль Матос - 🇨🇿 Катерина Синякова 🇦🇺 Джон Пирс

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.