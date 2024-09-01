М Андреева/Павлюченкова – Младенович/Чжан: US Open 2024: прямая трансляция

1 сентября 2024 года, в Нью-Йорке, США, пройдет матч 3-го раунда, 1/16 финала, женского парного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова (Россия) против Кристина Младенович (Франция) и Чжан Шуай (Китай).

Начало прямого эфира 1 сентября ~ в 20:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: М Андреева/Павлюченкова – Младенович/Чжан, на русском языке в прямом эфире и в записи!

М Андреева / Павлюченкова – Младенович / Чжан: трансляция

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