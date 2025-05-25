Блинкова – Векич: Ролан Гаррос 2025: видео трансляция

25 мая 2025 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2025, с призовым фондом 49,6 миллиона евро. В корте встречаются: Анна Блинкова (Россия) и Донна Векич (Хорватия).
Начало прямого эфира 25 мая ~ в 17:45 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Ролан Гаррос 2025: Анна Блинкова – Донна Векич, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Анна Блинкова – Донна Векич: трансляция Rus
Расписание матчей Ролан Гаррос на 25 мая. 1-й круг:
Court Philippe-Chatrier
⏰13:00 🇷🇺Камилла Рахимова - 🇧🇾Арина Соболенко
⏰15:00 🇷🇺Анастасия Павлюченкова - 🇨🇳Чжен Цинвен
⏰17:00 🇮🇹Лоренцо Музетти - 🇩🇪Янник Ханфманн
⏰21:15 🇺🇸Бэн Шелтон - 🇮🇹Лоренцо Сонего
Court Suzanne Lenglen
⏰12:00 🇺🇦Элина Свитолина - 🇹🇷Зейнеп Сонмез
⏰14:00 🇨🇵Джованни Мпетши Перрикард - 🇧🇪Зизу Бергс
⏰17:00 🇷🇺Роман Сафиуллин - 🇺🇸Фрэнсис Тиафо
⏰20:00 🇮🇹Жасмин Паолини - 🇨🇳Юэ Юань
Court Simone Mathieu
⏰12:00 🇺🇸Томми Пол - 🇩🇰Эльмер Моллер
⏰15:00 🇷🇺Диана Шнайдер - 🇺🇦Анастасия Соболева
⏰17:00 🇷🇺Анна Блинкова - 🇭🇷Донна Векич
⏰19:00 🇨🇿Томас Махач - 🇨🇵Кентен Халис
Court 14
⏰12:00 🇺🇸Брендон Накашима - 🇦🇷Мариано Навоне
⏰15:00 🇺🇸Алекс Миккелсен - 🇦🇷Хуан Мануэль Черундоло
⏰18:00 🇺🇸Аманда Анисимова - 🇷🇸Нина Стоянович
⏰20:00 🇺🇦Марта Костюк - 🇨🇿Сара Бежлек
Court 7
⏰12:00 🇨🇿Петра Квитова - 🇨🇭Виктория Голубич
⏰14:00 🇺🇸Рейли Опелка - 🇦🇺Ринки Хижиката
Court 6
⏰12:00 🇩🇪Ева Лис - 🇺🇸Пейтон Стирнс
⏰14:00 🇵🇭Александра Эала - 🇨🇴Эмилиана Аранго
Court 8
⏰17:00 🇭🇺Фабьен Марожан - 🇮🇹Люка Нарди
⏰20:00 🇷🇸Ольга Данилович - 🇨🇦Лейла Фернандес
Court 13
⏰17:00 🇮🇹Маттео Гиганте - 🇱🇧Бенжамин Хассан
⏰20:00 🇷🇺Анастасия Потапова - 🇨🇿Линда Носкова