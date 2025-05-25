Кудерметова – Томова: Ролан Гаррос 2025: прямая трансляция

26 мая 2025 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2025, с призовым фондом 49,6 миллиона евро. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Виктория Томова (Болгария).
Начало прямого эфира 26 мая ~ в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2025: Вероника Кудерметова – Виктория Томова, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Вероника Кудерметова – Виктория Томова: прямой эфир Rus
Маяр Шериф – Людмила Самсонова: прямой эфир Rus
Расписание матчей Ролан Гаррос на 26 мая. 1-й круг:
Court Philippe-Chatrier
⏰13:00 🇵🇱Ига Швентек - 🇸🇰Ребекка Шрамкова
⏰15:00 🇪🇸Паула Бадоса - 🇯🇵Наоми Осака
⏰17:00 🇨🇵Ришар Гаске - 🇨🇵Теренсе Атмане
⏰21:15 🇮🇹Янник Синнер - 🇨🇵Артур Риндеркнеш
Court Suzanne Lenglen
⏰12:00 🇺🇸Эмма Наварро - 🇪🇸Джессика Бузас Манейро
⏰14:00 🇪🇸Карлос Алькарас - 🇮🇹Джулио Зеппьери
⏰17:00 🇨🇵Каролин Гарсия - 🇺🇸Бернанда Пера
⏰19:00 🇨🇵Артур Фис - 🇨🇱Николас Джарри
Court Simone Mathieu
⏰12:00 🇸🇯Каспер Рууд - 🇪🇸Альберт Рамос
⏰15:00 🇺🇸Тэйлор Фриц - 🇩🇪Даниэль Альтмайер
⏰20:00 🇺🇸Мэдисон Киз - 🇦🇺Дарья Сэвилл
Court 14
⏰12:00 🇰🇿Елена Рыбакина - 🇦🇷Юлия Риера
⏰16:00 🇨🇭Стэн Вавринка - 🇬🇧Якуб Фирнли
Court 7
⏰15:00 🇩🇰Хольгер Руне - 🇪🇸Роберто Баутиста-Агут
Court 6
⏰15:00 🇬🇷Стефанос Циципас - 🇦🇷Томас Мартин Этчеверри
⏰18:00 🇦🇺Дарья Касаткина - 🇨🇿Катерина Синякова
Court 8
⏰12:00 🇬🇧Эмма Радукану - 🇨🇳Ван Синю
⏰19:00 🇳🇱Таллон Грикспур - 🇺🇸Маркос Гирон
Court 9
⏰17:00 🇨🇦Денис Шаповалов - 🇪🇸Педро Мартинез
⏰20:00 🇷🇺Екатерина Александрова - 🇮🇹Люция Бронцетти
Court 12
⏰12:00 🇷🇺Вероника Кудерметова - 🇧🇬Виктория Томова
⏰14:00 🇷🇺Людмила Самсонова - 🇪🇬Маяр Шериф
⏰16:00 🇷🇺 Карен Хачанов - 🇦🇺Александр Вукич
Court 13
⏰20:00 🇷🇺Полина Кудерметова - 🇱🇻Елена Остапенко