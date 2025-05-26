Хачанов – Вукич: Ролан Гаррос 2025: видео трансляция

Смотреть онлайн Roland Garros 2025

26 мая 2025 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2025, с призовым фондом 49,6 миллиона евро. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Александр Вукич (Австралия). 

Начало прямого эфира 26 мая ~ в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2025: Карен Хачанов – Александар Вукич, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Карен Хачанов – Александар Вукич: трансляция Rus

 

 

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