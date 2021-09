Bellator 266: Дэвис vs. Ромеро – Прямая трансляция

Bellator MMA - это спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам (ММА - Mixed Martial Arts), которая основанная и базируется в США, в городе Ньюпорт-Бич. В Беллатор проводятся поединки за титул чемпиона организации, в различных весовых категориях - по олимпийской системе. На 2020 год, промоушен Bellator, занимает 2 место в мире (после UFC) среди всех mma организаций.

Ближайшие трансляции:

Bellator 266: Дэвис – Ромеро / Davis vs. Romero

В ночь с 18 на 19 сентября 2021 года, в Сан-Хосе, Калифорния (США) пройдет турнир Bellator 266: Davis vs. Romero. Начало трансляции 19.09.2021 в 01-00 мск.

В главном поединке события, состоится бой в полутяжелом весе: свой дебютный поединок в Bellator, проведет бывший претендент на пояс UFC кубинец Йоэль Ромеро, его соперник экс- чемпион Bellator в полутяжелом весе - американец Фил Дэвис (22-6-1).

Кард / бои Bellator 266:

Основной кард

Phil Davis vs. Yoel Romero

Neiman Gracie vs. Mark Lemminger

DeAnna Bennett vs. Alejandra Lara

Georgi Karakhanyan vs. Saul Rogers

Christian Edwards vs. Ben Parrish



Предварительный кард

Grant Neal vs. Alex Polizzi

Anthony Adams vs. Khalid Murtazaliev

Albert Gonzales vs. Abraham Vaesau

Socrates Hernandez vs. Pedro Juarez

Erin Hunter vs. Bobby Seronio III

Rhalan Gracie vs. Shane Keefe

Eddie Abasolo vs. Art Hernandez

Jon Adams vs. Edwin De Los Santos

Jesse Delgado vs. Joshua Dillon

Предлагаем вашему вниманию, лучшие моменты предыдущего турнира:

Bellator 265 - прелимы



Bellator 265: Харитонов vs. Конго - Highlight