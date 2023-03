Bellator 293 смотреть онлайн

С 31 марта на 1 апреля 2023 года, в США, в г. Темекула, состоится турнир Bellator 293: Golm vs. James. Начало прямой трансляции 1 апреля в 02:00 по московскому времени.

В рамках турнира, россиян Владимир Токов (6-1 Bellator), (31-3-0) сразится в среднем весе, с не имеющим поражений канадцем Лэнсом Гибсоном младшим (8-0).

В главном событии Bellator 293 пройдет в тяжелом весе: действующий обладатель титула чемпиона - бразилец Марсело Голм (10–3) встретится в октагоне с американцем Дэниелем Джеймсом (14-6-1).



Кард Bellator 293:

Марсело Голм vs. Даниэль Джеймс

Кэт Зингано vs. Лиа МакКорт

Джон Сэлтер vs. Аарон Джеффри

Джалил Уиллис vs. Рустам Хабилов (бой отменен)

Салливан Коули vs. Люк Трэйнер

Адам Пикколотти vs. Мэндел Нэлло

Арчи Колган vs. Джастин Монтальво

Джоуи Дэвис vs. Джефф Крейгтон

Лукас Бреннан vs. Джош Сан Диего

Владимир Токов vs. Лэнс Гибсон

Пэм Соренсон vs. Сара Коллинс

Кристиан Эдвардс vs. Раким Кливленд

Майк Хэмилл vs. Ник Браун

Рэнди Филд vs. Эшли Камминс

Брайс Мередит vs. Брэндон Каррилло

Мария Хендерсон vs. Макензи Стиллер

Хонри Грейси vs. Давид Пачеко

Предлагаем вашему вниманию: