UFC Вегас 75: Веттори – Каннонир: смотреть онлайн

С 17 на 18 июня 2023 года, в Лас-Вегасе, США, состоится турнир UFC Fight Night: Vettori vs. Cannonier, так же известный как UFC Vegas 75 и UFC on ESPN: Веттори vs Каннонир. Начало Основного карда и прямой трансляции 18 июня в 05:00 по московскому времени.

Во втором по значимости поединке UFC Вегас 75, россиянин Арман Царукян (19-3) проведет бой в легком весе с бразильцем Хоакимом Силвой (12–3).

В главном поединке события, пройдет бой в среднем весе: итальянец Марвин Веттори (19-6-1) сразится с американцем Джаредом Каннониром (16-6).

 

Кард UFC Vegas 75:

Главный кард
Средний вес: Марвин Веттори — Джаред Каноннье;
Легкий вес: Арман Царукян — Жоаким Силва;
Средний вес: Армен Петросян — Кристиан Данкан;
Полулегкий вес: Пэт Сабатини — Лукас Алмейда;
Легкий вес: Мануэль Торрес — Николас Мотта.

Предварительный кард
Полусредний вес: Николас Далби — Муслим Салихов;
Наилегчайший вес: Джимми Флик — Алессандро Коста;
Легчайший вес: Кунг Хо Канг — Кристиан Киньонес;
Наилегчайший вес: Карлос Эрнандес — Денис Бондарь;
Женский наилегчайший вес: Тереза Бледа — Габриэлла Фернандес;
Легчайший вес: Даниэль Аргуэта — Ронни Лоуренс;
Полутяжелый вес: Зак Пауга — Модестас Букаускас.

 

Официальный плеер:

UFC on ESPN Веттори vs Каннонир: прямой эфир

 

Предлагаем вашему вниманию:

Арман Царукян - Йоэль Альварес: Полный бой

 

 Джаред Каннонье – Келвин Гастелум: Полный бой

 

Комментарии ( 1 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Людмила Поливанова
56 минут назад

трансляцию можете посмотреть у нас в телеге, просто наберите в поиске телеграмма Darkstreammaxs27
Ответить
Поделиться
Загружено по ссылке

Последние события:

Опрос про UFC

Кто сейчас лучший боец UFC?

Похожие материалы UFC / MMA

Изображение по умолчанию

NAIZA 48: смотреть онлайн

21 ноября в Актобе (Казахстан) состоялся большой турнир одной из лучших местных лиг ММА Naiza FC 48. В главном поединке события, проходил…