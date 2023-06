UFC Вегас 75: Веттори – Каннонир: смотреть онлайн

С 17 на 18 июня 2023 года, в Лас-Вегасе, США, состоится турнир UFC Fight Night: Vettori vs. Cannonier, так же известный как UFC Vegas 75 и UFC on ESPN: Веттори vs Каннонир. Начало Основного карда и прямой трансляции 18 июня в 05:00 по московскому времени.

Во втором по значимости поединке UFC Вегас 75, россиянин Арман Царукян (19-3) проведет бой в легком весе с бразильцем Хоакимом Силвой (12–3).

В главном поединке события, пройдет бой в среднем весе: итальянец Марвин Веттори (19-6-1) сразится с американцем Джаредом Каннониром (16-6).

Кард UFC Vegas 75:

Главный кард

Средний вес: Марвин Веттори — Джаред Каноннье;

Легкий вес: Арман Царукян — Жоаким Силва;

Средний вес: Армен Петросян — Кристиан Данкан;

Полулегкий вес: Пэт Сабатини — Лукас Алмейда;

Легкий вес: Мануэль Торрес — Николас Мотта.

Предварительный кард

Полусредний вес: Николас Далби — Муслим Салихов;

Наилегчайший вес: Джимми Флик — Алессандро Коста;

Легчайший вес: Кунг Хо Канг — Кристиан Киньонес;

Наилегчайший вес: Карлос Эрнандес — Денис Бондарь;

Женский наилегчайший вес: Тереза Бледа — Габриэлла Фернандес;

Легчайший вес: Даниэль Аргуэта — Ронни Лоуренс;

Полутяжелый вес: Зак Пауга — Модестас Букаускас.

UFC on ESPN Веттори vs Каннонир: прямой эфир

