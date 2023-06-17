UFC Вегас 75: Веттори – Каннонир: смотреть онлайн

С 17 на 18 июня 2023 года, в Лас-Вегасе, США, состоится турнир UFC Fight Night: Vettori vs. Cannonier, так же известный как UFC Vegas 75 и UFC on ESPN: Веттори vs Каннонир. Начало Основного карда и прямой трансляции 18 июня в 05:00 по московскому времени.
Во втором по значимости поединке UFC Вегас 75, россиянин Арман Царукян (19-3) проведет бой в легком весе с бразильцем Хоакимом Силвой (12–3).
В главном поединке события, пройдет бой в среднем весе: итальянец Марвин Веттори (19-6-1) сразится с американцем Джаредом Каннониром (16-6).
Кард UFC Vegas 75:
Главный кард
Средний вес: Марвин Веттори — Джаред Каноннье;
Легкий вес: Арман Царукян — Жоаким Силва;
Средний вес: Армен Петросян — Кристиан Данкан;
Полулегкий вес: Пэт Сабатини — Лукас Алмейда;
Легкий вес: Мануэль Торрес — Николас Мотта.
Предварительный кард
Полусредний вес: Николас Далби — Муслим Салихов;
Наилегчайший вес: Джимми Флик — Алессандро Коста;
Легчайший вес: Кунг Хо Канг — Кристиан Киньонес;
Наилегчайший вес: Карлос Эрнандес — Денис Бондарь;
Женский наилегчайший вес: Тереза Бледа — Габриэлла Фернандес;
Легчайший вес: Даниэль Аргуэта — Ронни Лоуренс;
Полутяжелый вес: Зак Пауга — Модестас Букаускас.
Официальный плеер:
UFC on ESPN Веттори vs Каннонир: прямой эфир
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