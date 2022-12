ONE FC: Ренье де Риддер vs. Анатолий Малыхин - видео

3 декабря, в Маниле (Филиппины) на арене Mall of Asia, проходил турнир крупнейшего азиатского промоушена ММА - ONE FC. В главном поединке события, состоялся бой чемпиона ONE в двух весовых категориях: голландца Ренье де Риддера (16-0) против обладателя титула временного чемпиона в тяжёлом весе россиянина Анатолия Малыхина (11-0).

Reinier De Ridder Vs. Anatoly Malykhin