Bellator 289 прямая трансляция

В ночь с 9 на 10 декабря в Анкасвиле, США, состоится масштабный турнир Bellator 289 Stots vs Sabatello. Начало турнира 10.12.2022 в 01-30 по московскому времени.

В главном событии Bellator 289, пройдет полуфинальный бой Гран-при Bellator в наилегчайшем весе: Рауфеон Стотс (18–1) сразится с Дэнни Сабателло (13–1).

В главном карде Bellator 289, состоится полуфинальный бой Гран-при легчайшего веса: россиянин Магомед Магомедов (18-2) выйдет в октагон против сильного американца Патрика Микса (16–1).

Кард / бои Bellator 289:

Рауфон Стотс vs Дэнни Сабателло

Лиз Кармуш vs Джулианна Веласкес

Магомед Магомедов vs Пачи Микс

Далтон Роста vs Энтони Адамс

Дениз Килхольтц vs Илара Джоанн

Кайл Кратчмер vs Джалил Уиллис

Коди Лоус vs Крис Леонсиони

Кевин Боэм vs Каи Камака

Марк Леммингер vs Майкл Ломбардо

Патрик Дауни vs Кристиан Экхолс

Касс Белл vs Джаред Скоггинс

