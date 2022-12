ACA 150 смотреть онлайн прямой эфир

23 декабря, в Москве на ЦСКА Арене, пройдет грандиозный турнир ACA 150: Резников vs. Кошкин. Начало прямого эфира 23.12.2022 в 17-00 msk.

Откроет главный кард ACA 150 с дебютным поединком в ACA сын Рамзана Кадырова - Эли Кадыров.

В главном поедике события, состоится полуфинальный бой Гран-при АСА в легком весе: Андрей Кошкин (22-8) представляющий Казахстана встретится в октагоне с россиянином Артемом Резниковым (23-6).

В со-главном поединке, пройдет бой в тяжелом весе: Евгений Гончаров (18-3) сразится с Мухуматом Вахаевым (11-5).

Кард ACA 150:

15) Бой за титул в полулёгком весе: Алихан Сулейманов (66.2 кг) vs Ислам Омаров (68.65 кг)* - поединок отменён

14) Бой в лёгком весе: Артём Резников (70.7 кг) vs Андрей Кошкин (70.8 кг)

13) Бой в тяжёлом весе: Мухумат Вахаев (120 кг) vs Евгений Гончаров (120.65 кг)

12) Бой в полусреднем весе: Устармагомед Гаджидаудов (79.3 кг)* vs Али Багов (77.45 кг) – поединок отменён

11) Бой в легчайшем весе: Магомед Бибулатов (61.5 кг) vs Чарльз Энрике (61.55 кг)

Прелимы:

10) Бой в наилегчайшем весе: Азам Гафоров (58.9 кг)* vs Азамат Пшуков (57.05 кг)

9) Бой в среднем весе: Гаджимурад Хирамагомедов (84.2 кг) vs Сиро Родригез (83.4 кг)

8) Бой в полусреднем весе: Хусейн Халиев (77.5 кг) vs Винициуз Круз (77.35 кг)

7) Бой в лёгком весе: Фелипе Фроес (70.7 кг) vs Байзет Хатхоху (70.8 кг)

6) Бой в лёгком весе: Эли Кадыров (70.7 кг) - Ислам Акбаров (70.6 кг)

5) Бой в среднем весе: Беслан Ушуков (84.4 кг) vs Ирвинг Ромеро-Мачадо (84 кг)

4) Бой в среднем весе: Азамат Амагов (84.45 кг) vs Никола Дипчиков (84.4 кг)

3) Бой в промежуточном весе до 72 кг: Адлан Батаев (71.95 кг) vs Эвертон Фрэйтас (72.4 кг)

2) Бой Джихада Юнусова и Джона Тейшейры отменён – Юнусов не смог завершить сгонку веса из-за проблем со здоровьем.

1) Бой в легчайшем весе: Ахмадхан Эльмурзаев (61.55 кг) vs Астемир Нагоев (61.55 кг)

* Бои Сулейманов vs Омаров и Гаджидаудов vs Багов отменены

** Бойцы, не вошедшие в рамки своих весовых категорий, будут лишены части гонорара в соответствии с регламентом, установленным лигой АСА.

Прямая трансляция АСА 150