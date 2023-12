ACA Young Eagles 43: Сулейманов – Кадиев: прямая трансляция

15 декабря 2023 в Грозном в "Спорт-холл Коллизей" состоится масштабный турнир по смешанным единоборствам ACA YE 43. Начало прямого эфира 15 декабря в 16:00 по московскому времени. Смотрите турнир ACA YE 43: Сулейманов – Кадиев в прямом эфире и в записи!

В главном поединке события, пройдет бой в рамках легкой весовой категории: Рамазан Кадиев (9-4, Буйнакск) возвращается в лигу ACA, где сразится с Али Сулеймановым (9-1, Урус-Мартан).

Откроет турнир, поединок дебютанта лиги ACA, ранее непобежденного проспекта Кантемира Шибзухова (3-0, Сочи) против Сахирбека Джемухаева (5-1, Шали) в рамках полулегкой весовой категории.



Кард турнира ACA YE 43

Главный кард:

16) 70. 🇷🇺Рамазан Кадиев (9-4, Буйнакск) vs 🇷🇺Али Сулейманов (9-1, Урус-Мартан).

15) 66. 🇪🇬Амер Аль-Шаншори (11-9, Каир) vs 🇷🇺Орца Гудаев (10-3, Гойты).

14) 77. 🇷🇺Абдулпатах Султанбеков (1-0, Махачкала) vs 🇷🇺Асланбек Кодзаев (4-0, Санкт-Петербург).

13) 66. 🇺🇿Алихон Хасанов (15-6, Ташкент) vs 🇷🇺Исмаил Келеметов (8-1, Махачкала).

12) 93. 🇷🇺Анварбек Даниялбеков (7-0, Буйнакск) vs 🇷🇺Шамиль Цакуев (7-1, Ойсхар).

Предварительный кард:

11) 77. 🇬🇪Давид Микропуло (5-1, Кутаиси) vs 🇰🇬Элдияр Калыбеков (4-1, Ош).

10) 61. 🇷🇺Магомедали Магомедов (6-0, Махачкала) vs 🇷🇺Рамзан Сулейманов (6-0, Грозный)

9) 61. 🇰🇿Нурлан Тайтиев (2-2, Алматы) vs 🇰🇬Калыбек Арзыкул (7-1, Бишкек).

8) 57. 🇷🇺Гаджимурад Хакимов (4-1, Махачкала) vs 🇷🇺Али Мальсагов (5-0, Назрань)

7) 84. 🇷🇺Максим Мелькин (2-2, Красноярск) vs 🇷🇺Якуб Кедиев (4-3, Махкеты).

6) 66. 🇹🇯Умед Ахмедов (6-3, Душанбе) vs 🇷🇺Магомед-Гири Умархаджиев (2-0, Серноводск).

5) 93. 🇮🇷Мазиар Вармезани (4-5, Тегеран) vs 🇷🇺Джамбулат Меджидов (2-0, Махачкала)

4) 61. 🇹🇯Каримджон Курбанов (3-2, Душанбе) vs 🇷🇺Турпал-Али Баргишев (2-2, Грозный).

3) 70. 🇷🇺Магомед Алиев (5-1, Махачкала) vs 🇷🇺Мурад Хасаев (3-2, Хасавюрт)

2) 93. 🇮🇷Барзан Саедиан (2-0, Керманшах) vs 🇷🇺Хусейн Таталаев (4-0, Шали)

1) 77. 🇷🇺Рамазан Мусаев (0-0, Ессентуки) vs 🇷🇺Даут Гублиа (0-0, Сочи)

ACA YE 43: Сулейманов – Кадиев: прямой эфир

Предлагаем вашему вниманию: Плеер 1 Плеер 2