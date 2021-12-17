Артур Бетербиев vs. Маркус Браун – онлайн видео UFC / Бокс: Прямые трансляции | UFC и Бокс в Прямой эфире ! В ночь с 17 на 18 декабря 2021 года, в Монреале (Канада) проходил большой вечер бокса Beterbiev vs. Browne. В главном поединке вечера бокса, состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), в ринге встречаются: Чемпион, россиянин Артур Бетербиев (16-0, 16 KO) и претендент - американец Маркус Браун (24-1, 16 KO). В рамках события Beterbiev vs. Brown, состоится еще 2 титульных боя, за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в 1-м среднем весе (до 69,9 кг) и поединок за титул чемпиона по версии WBO NABO в тяжёлом весе (до 90,7 кг). Подробнее: Артур Бетербиев vs. Маркус Браун – онлайн видео

UFC Vegas 45: смотреть онлайн прямой эфир UFC / Бокс: Прямые трансляции | UFC и Бокс в Прямой эфире ! В ночь с 18 на 19 декабря 2021 года, в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night Lewis vs. Daukaus, так же известный как ESPN+ 57. Начало турнира 19.12.21 в 00:10 мск, ссылки на трансляцию, смотрите незадолго до начала. Главным боем, последнего в 2021 году турнира UFC, станет поединок в тяжелом весе: Один из лучших ударников UFC - Деррик Льюис (25-8, 1 NC ) по прозвищу "Черный зверь", сразится с не имеющим поражений в UFC - Крисом Дакасом (12-3 4-0 в UFC). Данный бой более важен для Деррика Льюиса, который в случае победы может претендовать на титульный бой, в свою очередь при победе Криса Дакаса до титульного поединка останется 2 шага. По мнению букмекеров, фаворит боя Крис Дакас! Подробнее: UFC Vegas 45: смотреть онлайн прямой эфир