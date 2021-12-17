В ночь с 17 на 18 декабря 2021 года, в Монреале (Канада) проходил большой вечер бокса Beterbiev vs. Browne.
В главном поединке вечера бокса, состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), в ринге встречаются: Чемпион, россиянин Артур Бетербиев (16-0, 16 KO) и претендент - американец Маркус Браун (24-1, 16 KO).
В рамках события Beterbiev vs. Brown, состоится еще 2 титульных боя, за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в 1-м среднем весе (до 69,9 кг) и поединок за титул чемпиона по версии WBO NABO в тяжёлом весе (до 90,7 кг).
В ночь с 18 на 19 декабря 2021 года, в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night Lewis vs. Daukaus, так же известный как ESPN+ 57. Начало турнира 19.12.21 в 00:10 мск, ссылки на трансляцию, смотрите незадолго до начала.
Главным боем, последнего в 2021 году турнира UFC, станет поединок в тяжелом весе: Один из лучших ударников UFC - Деррик Льюис (25-8, 1 NC ) по прозвищу "Черный зверь", сразится с не имеющим поражений в UFC - Крисом Дакасом (12-3 4-0 в UFC).
Данный бой более важен для Деррика Льюиса, который в случае победы может претендовать на титульный бой, в свою очередь при победе Криса Дакаса до титульного поединка останется 2 шага. По мнению букмекеров, фаворит боя Крис Дакас!
20 декабря 2021 года, в Минске состоится турнир AMC Fight Nights 107 | BFC: Минский рубеж, начало турнира 20.12.2021 в 20-00 мск.
В главном событии AMC Fight Nights 107, пройдет бой в полусреднем весе: в октагоне встретятся россиянин Алексей Махно (25-7) и белорус Руслан Колодко (10-9).
В со-главном поединке, в полусредней категории, вундеркинд mma - Максим Буторин (19-4-1) сразится с Хамзатом Чапановым (3-1).
В главном карде турнира, выступит российский супертяж Григорий Пономарев, соперником которого станет иранский гигант Алиреза Сафара, также проведут поединки любимцы минской публики - Артем Земляков и Сергей Чмель.
В ночь 18 на 19 декабря 2021 года, в Тампе (США), пройдет вечер бокса Jake Paul vs. Tyron Woodley 2, начало прямой трансляции 19.12.2021 в 05:00 по московскому времени.
В главном поединке события, YouTube-блогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) сразится с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли (0-1). Изначально Джейк Пол должен был сразиться с британцем Томми Фьюри, братом Тайсона Фьюри, незадолго до поединка Томми Фьюри получил травму.
11 декабря 2021 года в Екатеринбурге пройдет вечер бокса Bivol vs. Salamov, начало прямого эфира 11.12.2021 в 17-00 по московскому времени.
В главном событии вечера, состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе (до 79,4 кг): Чемпион, россиянин Дмитрий Бивол (18-0, 11 KO) защищает свой пояс от претендента соотечественника Умара Саламова (26-1, 19 KO).
В со-главном событии, не имеющий поражений Магомед Курбанов проведёт защиту титула WBO International в первом среднем весе, против экс-чемпиона мира - бразильца Патрика Тейшейра.