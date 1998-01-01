15 апреля, в рамках 31 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023, в Манчестере на стадионе «Этихад», пройдет ключевой матч тура: Манчестер Сити (Манчестер) идущий на 2 месте в АПЛ, принимает Лестер Сити (Лестер), занимающий 19 позицию.
Начало прямого эфира 15 апреля в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч Манчестер Сити – Лестер Сити в прямом эфире и лучшие моменты в записи!
Подробнее: Манчестер Сити – Лестер: АПЛ прямая трансляция 15 апреля 2023
15 апреля, в рамках 31 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», пройдет важный матч: Челси (Лондон) идущий на 11 месте в АПЛ, принимает ФК Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон), занимающий 7 строчку.
Начало прямого эфира 15 апреля в 17:00 по московскому времени. Смотрите матч Челси - Брайтон энд Хоув Альбион в прямом эфире и лучшие моменты в записи!
Подробнее: Челси – Брайтон: прямая трансляция 15 апреля 2023
15 апреля 2023 года, в рамках 31 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023, в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк», пройдет важный матч тура: Ньюкасл Юнайтед идущий на 3 месте в АПЛ, принимает ФК Астон Вилла (Бирмингем), занимающий 6 позицию.
Начало прямого эфира 15 апреля в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч Ньюкасл Юнайтед – Астон Вилла в прямом эфире и лучшие моменты в записи!
Подробнее: Ньюкасл – Астон Вилла: прямая трансляция 15 апреля 2023
14 апреля 2023 года в рамках 29 тура Ла Лиги / чемпионата Испании по футболу 2023, в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» пройдет важный матч тура: Райо Вальекано (Мадрид ) занимающий 9 место в Примере, принимает ФК Осасуна (Памплона) занимающею 8 место в чемпионате Испании.
Начало матча 14 апреля в 22:00 по московскому времени. Смотрите онлайн трансляцию Райо Вальекано – Осасуна и лучшие моменты в записи!
Сегодня, 10 апреля 2023 года в рамках 27 тура Ла Лиги / чемпионата Испании по футболу 2023, в в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» пройдет важный матч тура: Барселона (Барселона) занимающая 1 место в Примере, принимает ФК Жирона (Жирона) занимающею 11 место в чемпионате Испании.
Начало матча 10 апреля в 22:00 по московскому времени. Смотрите лучшие моменты матча Барселона – Жирона в записи!
9 апреля, в рамках 30 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», пройдет важный матч тура: ФК Ливерпуль (Ливерпуль) идущий на 8 месте в АПЛ, принимает Лондонский Арсенал, занимающий 1 место.
Начало прямого эфира 9 апреля в 18:30 по московскому времени. Смотрите матч Ливерпуль – Арсенал в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!
9 апреля 2023 года, в городе Эль-Маджмаа (Саудовская Аравия), в рамках 23 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, пройдет матч: команда Аль-Фейха принимает команду Криштиану РоналдуАль-Наср (Эр-Рияд).
В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, Аль-Адалх занимает 10 место, Аль-Наср идет на 2 месте в Премьер-Лиге 2023 Саудовской Аравии. Начало прямого эфира 9 апреля в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч Аль-Фейха – Аль-Наср в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!
8 апреля, в рамках 30 тура чемпионата Франции по футболу 2023 / Лига 1, в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» состоится важный матч тура: ФК Ницца (Ницца) занимающая 8 место в турнирной таблице, принимает Пари Сен-Жермен (Париж), занимающий 1 место в Лиге 1.
Начало прямого эфира 8 апреля в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч Ницца – Пари Сен-Жермен в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!
8 апреля, в рамках 30 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», пройдет важный матч тура: Манчестер Юнайтед (Манчестер) идущий на 3 месте в АПЛ, принимает ФК Эвертон (Ливерпуль), занимающий 16 позицию.
Начало прямого эфира 8 апреля в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч Манчестер Юнайтед – Эвертон в прямом эфире и лучшие моменты в записи!
Подробнее: Манчестер Юнайтед – Эвертон: 30 тур - смотреть онлайн