15 апреля, в рамках 31 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023, в Манчестере на стадионе «Этихад», пройдет ключевой матч тура: Манчестер Сити (Манчестер) идущий на 2 месте в АПЛ, принимает Лестер Сити (Лестер), занимающий 19 позицию.

Начало прямого эфира 15 апреля в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч Манчестер Сити – Лестер Сити в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

Подробнее: Манчестер Сити – Лестер: АПЛ прямая трансляция 15 апреля 2023