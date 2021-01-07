СКА – ЦСКА: прямая трансляция 10 апреля 2023

Категория: Футбол, Хоккей, Теннис, UFC, Беллатор, MMA, Бокс: Прямая трансляция

10 апреля в Санкт-Петербурге, на стадионе «Ледовый дворец», в рамках Финала конференции "Запад" турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, пройдет 5-й плей-офф матч соперников: "СКА" (Санкт-Петербург) принимает "ЦСКА" (Москва). Счет в серии 2-2. 

Начало прямого эфира 10 апреля в 19:30 по московскому времени. Смотрите хоккейный матч СКА – ЦСКА в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Подробнее: СКА – ЦСКА: прямая трансляция 10 апреля 2023

Ак Барс – Авангард: 9 апреля смотреть онлайн 5 матч

Категория: Футбол, Хоккей, Теннис, UFC, Беллатор, MMA, Бокс: Прямая трансляция

9 апреля в Казани на стадионе «Татнефть-Арена», в рамках Финала конференции "Восток" турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, пройдет 5-й плей-офф матч соперников: "Ак Барс" (Казань) принимает "Авангард" (Омск). Счет в серии 3-1 в пользу Ак Барса.

Начало прямого эфира 9 апреля в 17:00 по московскому времени. Смотрите второй финальный матч Ак Барс – Авангард в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Подробнее: Ак Барс – Авангард: 9 апреля смотреть онлайн 5 матч

ЦСКА – СКА: смотреть онлайн 4 матч - финал

Категория: Футбол, Хоккей, Теннис, UFC, Беллатор, MMA, Бокс: Прямая трансляция

8 апреля 2023 в Москве на стадионе «ЦСКА Арена», в рамках Финала конференции "Запад" турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, пройдет 4-й плей-офф матч соперников: "ЦСКА" (Москва) против "СКА" (Санкт-Петербург). Счет в серии 2:1 в пользу ЦСКА.

Начало прямого эфира 8 апреля в 16:45 по московскому времени. Смотрите четвертый финальный матч ЦСКА – СКА в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Подробнее: ЦСКА – СКА: смотреть онлайн 4 матч - финал

Авангард – Ак Барс: 7 апреля - смотреть онлайн

Категория: Футбол, Хоккей, Теннис, UFC, Беллатор, MMA, Бокс: Прямая трансляция

7 апреля в Омске на стадионе «G-Drive Арена», в рамках Финала конференции "Восток" турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, пройдет 4-й плей-офф матч соперников: "Авангард" (Омск) принимает "Ак Барс" (Казань).  Счет в серии 1-2 в пользу Ак Барса.

Начало прямого эфира 7 апреля в 16:20 по московскому времени. Смотрите полуфинальный матч Авангард – Ак Барс в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Подробнее: Авангард – Ак Барс: 7 апреля - смотреть онлайн

Нью-Йорк Айлендерс – Тампа-Бэй: Прямая трансляция 7 апреля 2023

Категория: Футбол, Хоккей, Теннис, UFC, Беллатор, MMA, Бокс: Прямая трансляция

В ночь с 6 на 7 марта 2023 года, в Нью-Йорке, США, в рамках турнира НХЛ - регулярного чемпионата 2023, пройдет матч: Нью-Йорк Айлендерс против Тампа-Бэй Лайтнинг. Начало прямого эфира 7 апреля в 02:30 по московскому времени.

Смотрите матч Нью-Йорк Айлендерс – Тампа-Бэй Лайтнинг в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи! На сайте предоставлены видеоплеер или ссылка на прямую онлайн-трансляцию, для просмотра матчей в прямом эфире, как с компьютера, так и с мобильных устройств или планшетов на Android и iOS. 

Подробнее: Нью-Йорк Айлендерс – Тампа-Бэй: Прямая трансляция 7 апреля 2023

ЦСКА – СКА: КХЛ 3 матч - смотреть онлайн

Категория: Футбол, Хоккей, Теннис, UFC, Беллатор, MMA, Бокс: Прямая трансляция

6 апреля 2023 в Москве на стадионе «ЦСКА Арена», в рамках Финала конференции "Запад" турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, пройдет 3-й плей-офф матч соперников: "ЦСКА" (Москва) принимает "СКА" (Санкт-Петербург). Счет в серии 1:1.

Начало трансляции 6 апреля в 22:15 по московскому времени. Смотрите лучшие моменты матча ЦСКА – СКА!

Подробнее: ЦСКА – СКА: КХЛ 3 матч - смотреть онлайн

Авангард – Ак Барс: финал 3 матч - смотреть онлайн

Категория: Футбол, Хоккей, Теннис, UFC, Беллатор, MMA, Бокс: Прямая трансляция

5 апреля в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена», в рамках Финала конференции "Восток" турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, пройдет 2-й плей-офф матч соперников: "Авангард" (Омск) принимает "Ак Барс" (Казань).  Счет в серии 1-1.

Начало прямого эфира 5 апреля в 16:20 по московскому времени. Смотрите полуфинальный матч Авангард – Ак Барс в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Подробнее: Авангард – Ак Барс: финал 3 матч - смотреть онлайн

СКА – ЦСКА: КХЛ 2 матч - смотреть онлайн

Категория: Футбол, Хоккей, Теннис, UFC, Беллатор, MMA, Бокс: Прямая трансляция

Певый финальный матч

4 апреля в Санкт-Петербурге, на стадионе «Ледовый дворец», в рамках Финала конференции "Запад" турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, пройдет 2-й плей-офф матч соперников: "СКА" (Санкт-Петербург) принимает "ЦСКА" (Москва). Счет в серии 1:0 в пользу ЦСКА.

Начало прямого эфира 4 апреля в 19:30 по московскому времени. Смотрите хоккейный матч СКА – ЦСКА в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Подробнее: СКА – ЦСКА: КХЛ 2 матч - смотреть онлайн

Ак Барс – Авангард: финал 2 матч - смотреть онлайн

Категория: Футбол, Хоккей, Теннис, UFC, Беллатор, MMA, Бокс: Прямая трансляция

3 апреля в Казани на стадионе «Татнефть-Арена», в рамках Финала конференции "Восток" турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, пройдет 2-й плей-офф матч соперников:"Ак Барс" (Казань) принимает "Авангард" (Омск). Cчет в серии 1:0 в пользу Ак Барса.

Начало прямого эфира 3 апреля в 19:30 по московскому времени. Смотрите второй финальный матч Ак БарсАвангард в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Подробнее: Ак Барс – Авангард: финал 2 матч - смотреть онлайн

СКА – ЦСКА: Финал 1 матч смотреть онлайн

Категория: Футбол, Хоккей, Теннис, UFC, Беллатор, MMA, Бокс: Прямая трансляция

Певый финальный матч2 апреля в Санкт-Петербурге, на стадионе «Ледовый дворец», в рамках Финала конференции "Запад" турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, пройдет 1-й плей-офф матч соперников: "СКА" (Санкт-Петербург) принимает "ЦСКА" (Москва). 

Начало прямого эфира 2 апреля в 16:45 по московскому времени. Смотрите хоккейный матч СКАЦСКА в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Подробнее: СКА – ЦСКА: Финал 1 матч смотреть онлайн

Ак Барс – Авангард: КХЛ 1 матч - смотреть онлайн

Категория: Футбол, Хоккей, Теннис, UFC, Беллатор, MMA, Бокс: Прямая трансляция

1 апреля в Казани на стадионе «Татнефть-Арена», в рамках турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, пройдет Финал конференции "Восток", первый плей-офф матч соперников: "Ак Барс" (Казань) принимает "Авангард" (Омск). 

Начало прямого эфира 1 апреля в 17:00 по московскому времени. Смотрите финальный матч Ак БарсАвангард в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Подробнее: Ак Барс – Авангард: КХЛ 1 матч - смотреть онлайн

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