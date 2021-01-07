СКА – ЦСКА: прямая трансляция 10 апреля 2023

8 апреля 2023 в Москве на стадионе «ЦСКА Арена», в рамках Финала конференции "Запад" турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, пройдет 4-й плей-офф матч соперников: "ЦСКА" (Москва) против "СКА" (Санкт-Петербург). Счет в серии 2:1 в пользу ЦСКА.

Начало прямого эфира 8 апреля в 16:45 по московскому времени. Смотрите четвертый финальный матч ЦСКА – СКА в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Подробнее: ЦСКА – СКА: смотреть онлайн 4 матч - финал